Pixel Washer выйдет в раннем доступе 15 октября - симулятор мойки превратит грязный город в пиксельную картину

Издатель Acclaim и разработчик Valadria объявили дату выхода Pixel Washer — ретро-симулятора мойки под давлением, в котором игрокам предстоит очищать пиксельный город от грязи. В ранний доступ Steam игра отправится 15 октября, а полноценный релиз состоится в 2027 году одновременно с версиями для Switch 2 и Switch.

Главным героем Pixel Washer станет очаровательный поросёнок с моечной установкой. Игрокам предстоит очищать фермерские дворы, городские улицы и другие локации, постепенно смывая слои грязи, мусора, слизи, дёгтя и снега. За уборку можно получать монеты и тратить их на улучшение оборудования.

С каждой покупкой моечная установка становится эффективнее: увеличиваются давление воды, ширина струи и дальность её действия. При этом основная идея игры остаётся максимально простой — направлять струю на загрязнённые поверхности и наблюдать, как под слоем грязи постепенно проявляется яркая пиксельная графика.

Однако Pixel Washer не ограничивается обычной уборкой. В некоторых уровнях игрокам предстоит пробираться через лабиринт из живых изгородей к особняку, а где-то очистка объектов превращается в своеобразную головоломку на память.

Pixel Washer создавалась основателем Valadria Мэттом Хакеттом, который несколько месяцев работал над проектом в одиночку. Позже к разработке присоединилась Acclaim, чтобы расширить игру.

Версия Pixel Washer для PC выйдет в раннем доступе 15 октября. Полный релиз запланирован на 2027 год, тогда же игра появится на Switch 2 и Switch.