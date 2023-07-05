PixelJunk Eden 2 выйдет на PS5, PS4 и PC в 2023 году ©

Компания Q-Games объявила, что релиз красочного платформера PixelJunk Eden 2 для PlayStation 5, PlayStation 4 и PC (Steam и Epic Games Store) состоится в 2023 году. Стоит отметить, что дебют проекта случился на Switch 10 декабря 2020 года.

Серия PixelJunk близка сердцам многих игроков, которые были с нами со времен PlayStation 3, поэтому возможность поделиться этим долгожданным продолжением PixelJunk Eden 2008 года с большей частью нашего сообщества — это особенный момент, — заявил основатель и исполнительный продюсер студии Q-Games Дилан Катберт в пресс-релизе. — В рамках празднования нашего 15-летия мы очень рады возможности представить PixelJunk Scrappers Deluxe и PixelJunk Eden 2 фанатам на PlayStation и PC в этом году.

PixelJunk Eden 2 — продолжение атмосферного платформера с элементами рогалика и видом сбоку. Окунитесь в мир, где все наполнено яркими красками, а каждое ваше действие меняет окружение вокруг вас. Исследуйте потрясающие локации, собирайте предметы и наслаждайтесь отменным звуковым сопровождением. Уровни, к слову, будут генерироваться случайным образом.