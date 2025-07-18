Цветущий мир PixelJunk Eden 2 выйдет на ПК и консолях PlayStation в начале октября

Студия Q-Games объявила дату выхода PixelJunk Eden 2 на новых платформах. После нескольких лет эксклюзивности на Nintendo Switch, красочная и расслабляющая инди-игра наконец-то появится на PS4, PS5 и PC (Steam и Epic Games Store) — релиз назначен на 10 октября 2025 года.

Одновременно будет доступен специальный бандл, включающий PixelJunk Eden 2 и совершенно новую приключенческую игру Dreams of Another. Купившие комплект получат доступ ко всем играм на три дня раньше — 7 октября.

PixelJunk Eden 2 — это уникальное визуальное и геймплейное переживание. Игроки берут на себя роль Гримпа, существа, раскачивающегося на шелковых нитях сквозь пульсирующие сады. Сбор пыльцы, выращивание семян и поиски Spectra — энергетических ядер жизни — превращают игру в медитативное приключение.

Тех, кто хочет просто насладиться атмосферой, порадует Infinite Mode, позволяющий исследовать мир без целей. Игра выделяется сюрреалистичным стилем, калейдоскопическими красками и электронным саундтреком от Baiyon. Поддерживается одиночное прохождение и локальный кооператив.