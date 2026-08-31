PixelJunk Monsters 3 анонсирована к 20-летию серии - классическая tower defense получит элементы roguelike

Q-Games анонсировала PixelJunk Monsters 3 во время Future Games Show в рамках Gamescom 2026. Новая часть серии tower defense приурочена к её 20-летию и вернётся к знакомому поклонникам визуальному стилю с рисованной графикой.

Игрокам вновь предстоит взять на себя роль Тикимена и защищать свою территорию от волн наступающих монстров. Для этого нужно быстро строить башни, собирать монеты и другие награды, а затем использовать полученные ресурсы для подготовки к следующим атакам.

При этом PixelJunk Monsters 3 не ограничится классической формулой. Разработчики добавят элементы roguelike, новые башни и противников, а также сражения с боссами. Дополнительные системы должны сделать прохождения более разнообразными и повысить реиграбельность.

Игру можно будет проходить в одиночку или вместе с другом — как по сети, так и в локальном кооперативе на одном экране. Визуальная часть также получит современное обновление: PixelJunk Monsters 3 предложит красочную графику в разрешении 4K.

Дата выхода пока не объявлена, однако сам факт возвращения серии спустя почти два десятилетия выглядит вполне подходящим способом отметить её юбилей.