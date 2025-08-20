Путешествия во времени, перестрелки и готовка вкусной пиццы в дебютном трейлере Pizza Bandit

В рамках выставки Future Games Show состоялся показ геймплейного трейлера одного из самых безумных и необычных проектов мероприятия — кооперативного шутера Pizza Bandit. Игра предлагает ураганную смесь из путешествий во времени, охоты на монстров и... управления собственной пиццерией.

В Pizza Bandit игрокам предстоит взять на себя роль бывшего наемника, который мечтает открыть лучший ресторан с пиццей. Чтобы осуществить эту мечту, он вместе с тремя друзьями отправляется в путешествие во времени, выполняя опасные контракты, сражаясь с монстрами и собирая ценную добычу.

Игровой процесс разделен на две части. Первая — это кооперативный шутер, где команда до четырех игроков выполняет миссии по устранению целей. Вторая — это симулятор менеджера, где заработанные в боях деньги тратятся на покупку мебели, оборудования и украшений для своей пиццерии. Во время вылазок игроки также будут находить новые рецепты и оттачивать свои кулинарные навыки, чтобы затем удовлетворить вкусы всех клиентов.

Pizza Bandit выходит в ранний доступ уже совсем скоро — 25 августа 2025 года. Игра будет доступна в Steam.