Симулятор обжорства Pizza Possum поступит в продажу 28 сентября

В этой аркадной игре вы управляете голодным опоссумом, который хочет съесть всё, что попадётся на его пути. Но будьте осторожны: сторожевые собаки не дадут вам спокойно наслаждаться едой. Используйте кусты, чтобы скрыться от их взгляда и продолжить свои поиски.

Во время прохождения вы будете получать очки и уникальные предметы, которые помогут вам обмануть собак и сделать вашего опоссума счастливым.