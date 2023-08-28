Симулятор обжорства Pizza Possum поступит в продажу 28 сентября

Аркадный экшен Pizza Possum, где центральным геймплейным элементом является чревоугодие, выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, Switch и PC (Steam) 28 сентября, объявили издатель Raw Fury и разработчик Cozy Computer.
Pizza Possum описывается как короткая, но увлекательная аркадная игра, в которой ваша цель — съесть как можно больше еды и не попасться. Очаровательная смесь доброго и озорного: вы прячетесь и пробираетесь по деревне в одиночку или с другом, используя предметы и кусты, чтобы обойти патрулирующих сторожевых собак. Доберитесь до вершины деревни, съешьте огромную пиццу и украдите корону с головы вожака собак.