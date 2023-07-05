Релиз Plague Breaker сегодня! - RPG-рогалик в духе Castlevania выходит спустя два года ©

После двухлетнего периода раннего доступа Plague Breaker создатели наконец-то объявили об очень скором выходе. Игроки могут полностью насладиться полноценным релизом уже сегодня вечером, опробовав разнообразие классов, углубленные RPG-элементы, процедурно генерируемые уровни и возможность подробно настраивать своего персонажа.

Plague Breaker готова поразить поклонников рогаликов и Castlevania своим стилем и геймплеем, оставляя простор для множества повторных прохождений и нескончаемого веселья.

Кроме того, авторы отмечают, что помимо представленных 4 классов со своими уникальными умениями, нам доступен специальный редактор, в котором можно комбинировать более 60 навыков, тем самым создавая уникального персонажа. В игре также доступно более 100 магических предметов и оружие со случайно-генерируемыми характеристиками.

Стоит отметить, что Plague Breaker прошла верификацию для Steam Deck.