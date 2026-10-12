В Steam вышла демоверсия тактической ролевой игры Plague Lords со строительством базы

На площадке Steam стала доступна бесплатная демоверсия тактической ролевой игры с элементами выживания и градостроения Plague Lords. За разработку проекта отвечает инди-студия Red Unit Studios, а обязанности издателя взяла на себя компания HypeTrain Digital. Выпущенная сборка позволяет опробовать завязку сюжетной кампании и ключевые игровые механики в мрачном средневековом сеттинге времен эпидемии Черной Смерти.

Ранее, 30 октября 2025 года, создатели выпускали отдельный бесплатный пролог Plague Lords: Witch Hunt. В отличие от того изолированного сценария, свежая версия дает доступ непосредственно к начальному этапу полной игры, где отряду наемников необходимо расследовать истоки загадочной болезни в затерянном баронстве и отбиваться от чудовищных мутантов.

В отличие от пролога Witch Hunt, новая демоверсия предлагает начало полной игры, включая завязку основной сюжетной линии и все ключевые механики игрового процесса.- разработчики из Red Unit Studios

Геймплей совмещает пошаговую тактику и развитие собственного лагеря. Игрокам предстоит отстроить защищенное поселение со стенами, сторожевыми башнями, караулами и 40 разновидностями зданий. В распоряжении находятся персонажи 30 различных профессий, включая фермеров, ремесленников, инженеров и воинов. Каждый житель способен выполнять бытовую работу, собирать припасы или оборонять частокол в зависимости от имеющихся параметров.

Бои разворачиваются в тактическом режиме с построением отряда в две шеренги, где бойцы ближнего боя сдерживают натиск на передовой, а стрелки поддерживают их с тыла. В проекте действует механика окончательной гибели персонажей, поэтому смерть каждого опытного воина от ран или инфекции наносит невосполнимый ущерб экономике и обороне. Дополнительно приходится учитывать усталость, голод, жажду и моральное состояние подопечных, а ночные вылазки осложняются повышенной агрессией зараженных. При этом инфицированные союзники временно приобретают боевые усиления, но рискуют в любой момент окончательно обратиться в монстров и напасть на соратников.

Мир игры генерируется процедурно при каждой новой сессии, заставляя заново прочесывать заброшенные монастыри, фермы и руины крепостей в поисках ресурсов. Полноценный релиз Plague Lords на PC в сервисе Steam запланирован на начало 2027 года.