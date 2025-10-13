Состоялся релиз Plane Crazy Championship Edition - переиздания аркадной гонки 1998 года

Издательство ZOOM Platform выпустило Plane Crazy Championship Edition, обновленную версию аркадной гоночной игры на самолетах, изначально вышедшей в 1998 году. Проект уже доступен для покупки на площадках Steam и ZOOM Platform.

Plane Crazy представляет собой аркадный авиарейсинг, делающий ставку не на реализм, а на динамичные гонки. Игрокам предстоит управлять одним из нескольких типов самолетов, от легких и быствых до тяжелых и прочных, соревнуясь с семью противниками на линейных трассах, пролегающих через каньоны, города и промышленные зоны. Основной задачей в режиме Чемпионат является прохождение заездов с постоянной нехваткой времени, которое пополняется на контрольных точках.

Геймплей разнообразят разбросанные по уровням бонусы, дающие случайные улучшения вроде временной неуязвимости, ракетных ускорителей или самонаводящихся снарядов для атаки на соперников. У каждого пилота также есть ограниченный запас ракет, которые можно использовать для открытия коротких путей или активации ловушек на трассе, чтобы помешать оппонентам.

В переиздании Championship Edition разработчики добавили поддержку высоких разрешений и современных геймпадов. Также были внесены исправления для обеспечения стабильной работы на актуальных операционных системах и появились дополнительные опции для удобства, такие как автоматический пропуск вступительных заставок и возможность инвертировать ось Y.