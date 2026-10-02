Для Planescape: Torment вышло общедоступное обновление 3.2 - добавлен русский язык и поддержка Apple Silicon

Planescape: Torment: Enhanced Edition получила обновление 3.2, которое добавляет поддержку новых платформ и языков, улучшает мобильную версию и упрощает работу с модификациями.

Главным нововведением стала нативная поддержка Apple Silicon. Кроме того, игра получила новые языки от сообщества: бразильский португальский, итальянский, русский, украинский и упрощённый китайский. Чехский язык теперь доступен и в мобильной версии.

Разработчики также добавили возможности масштабирования интерфейса и отдельные настройки размера шрифта для разных языков. На Android упростили установку модификаций, а на iOS впервые появилась полноценная поддержка моддинга.

Мобильная версия теперь поддерживает складные устройства на Android, аппаратные клавиатуры на iOS и получила ряд улучшений экранной клавиатуры. Управление сохранениями Steam Cloud стало доступно через настройки клиента Steam и GOG Galaxy.

Помимо этого, обновление включает новую программную библиотеку для Linux и исправляет проблему в Лабиринте Модронов (Modron's Maze).

Planescape: Torment: Enhanced Edition сейчас можно приобрести со скидкой до 70% в GOG, Steam, App Store и Google Play.