Генри Кавилл выложил фото тренировок с поврежденной ногой и приятно удивил геймеров цитатой из Planescape: Torment

Генри Кавилл, широко известный как Супермен и заядлый поклонник Warhammer 40,000 и The Witcher, неожиданно порадовал фанатов, поделившись фотографиями с цитатой: «Endure. In enduring, grow strong.» — словами Даккона из культовой ролевой игры Planescape: Torment 1999 года.

Дак’кон — тихий, стоический компаньон, чья мудрость и терпение помогают Безымянному преодолевать трудности. Именно эта фраза стала девизом персонажа и одновременно отражает философию самой игры: стойкость и упорство вознаграждаются силой и опытом. Несмотря на годы, Planescape: Torment остаётся эталоном глубокой ролевой игры, с выдающимся актерским составом, включая Митча Пиледжи, Дэна Кастелланету, Кита Дэвида и Дженнифер Хейл.

В посте Кавилл также косвенно рассказал о состоянии своей ноги, которую он серьёзно повредил в сентябре во время подготовки к перезапуску фильма «Горец». Характер травмы остаётся неизвестным, но актёр демонстрирует упорство в восстановлении, периодически делясь мыслями о процессе. Фанаты отметили, что сочетание его увлечения Planescape и стремления к быстрому восстановлению выглядит вдохновляюще.

Даже с учётом травмы, Кавилл остаётся энергичным и преданным своим хобби. Любовь актёра к стратегическим и ролевым играм показывает, что даже голливудские супергерои находят время для настоящих «нердских» удовольствий, вдохновляясь философией терпения Даккона. С его примером поклонники могут учиться стойкости как в играх, так и в жизни.