Сценарист Dragon Age вместе с Крисом Авеллоном работали над сиквелом Planescape, но проект не получил финансирования

После ухода из BioWare в 2016 году сценарист Dragon Age Дэвид Гейдер провёл два года в студии Beamdog, где вместе с Крисом Авеллоном работал над сиквелом культовой RPG Planescape: Torment. Проект получил название Planescape: Unraveled — игроку предстояло сыграть за один из трёх аспектов ведьмы Рэйвел Узелок и раскрыть тайну собственного существования.

Идея настолько понравилась Wizards of the Coast, что они были готовы включить персонажей игры в будущую редакцию D&D. Однако финансировать проект компания не захотела — как и потенциальные издатели. По их мнению, франшиза Planescape была слишком нишевой.

До этого Beamdog также пыталась разработать Baldur’s Gate 3, но выяснила, что проект уже передали Larian. После провала с Planescape: Unraveled, Гейдер предложил Cold West — ролевую игру об экзорцизме в магической Альберте 1881 года. Но и она осталась без поддержки.