У культовой Planescape: Torment могло быть продолжение, но рынок оказался не готов к такому риску

У поклонников Planescape: Torment появился ещё один повод сожалеть об упущенной возможности. Бывший глава Beamdog Трент Остер рассказал, что полноценный сиквел культовой RPG под рабочим названием Planescape: Unraveled не только существовал в виде концепции, но и получил одобрение со стороны Wizards of the Coast. Однако проект так и не вышел из стадии подготовки, поскольку не нашёл финансирования.

По словам Остера, он вместе с бывшим сценаристом BioWare Дэвидом Гейдером представил своё видение продолжения творческой команде Wizards of the Coast. В обсуждении участвовали известные авторы Dungeons & Dragons Крис Перкинс и Майк Мирлс, которым идея понравилась. Более того, разработчики обсуждали возможность связать игру с настольными материалами по вселенной Planescape.

Однако дальше дело не пошло. Как вспоминает Остер, Wizards of the Coast прямо заявила, что не готова финансировать внешнюю разработку. Компания предпочитала лицензировать свои интеллектуальные собственности, перекладывая финансовые риски на партнёров. При этом потенциальные инвесторы также не проявили интереса.

По словам Остера, многие издатели задавались одним и тем же вопросом: зачем вкладывать собственные средства в развитие чужой франшизы, если основную выгоду в итоге получит владелец лицензии? Именно эта логика и поставила крест на проекте, несмотря на положительную реакцию со стороны правообладателя.

Ранее похожими воспоминаниями делился и Дэвид Гейдер. Он признавался, что закрытие Planescape: Unraveled стало для него тяжёлым ударом. По его словам, к концу 2016 года команде пришлось отказаться от проекта и переключиться на другую разработку, а сам он всерьёз задумывался об уходе из игровой индустрии.

История выглядит особенно показательной на фоне успеха Baldur's Gate 3. Сегодня интерес к классическим компьютерным RPG переживает новый подъём, однако ещё несколько лет назад издатели не спешили инвестировать даже в продолжение одной из самых уважаемых игр жанра. Оригинальная Planescape: Torment никогда не была крупным коммерческим хитом, но со временем приобрела культовый статус благодаря выдающемуся сценарию, философским темам и необычному миру Сигила.

Именно поэтому многие поклонники до сих пор считают, что вселенная Planescape обладает огромным потенциалом для современного переосмысления. После успеха Baldur's Gate 3 идея масштабной RPG по мотивам Dungeons & Dragons уже не кажется столь рискованной, как несколько лет назад. Пока же история Planescape: Unraveled остаётся напоминанием о том, что даже проекты, получившие одобрение правообладателя, могут так и не увидеть свет, если индустрия не готова взять на себя финансовые риски.