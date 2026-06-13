Тактическая ролевая игра "Санитары Подземелий" получит адаптацию в виде комикса

Отечественная тактическая ролевая игра "Санитары Подземелий" получит официальную адаптацию в формате комикса. Созданием графического романа занимается креативное агентство PushKeen совместно с автором оригинальной вселенной Дмитрием Пучковым.

Оригинальная компьютерная игра была издана компанией 1С в 2006 году. Проект разрабатывался по мотивам одноименной книги Дмитрия Пучкова, известного под творческим псевдонимом Goblin. Сюжет игры разворачивался на планете-тюрьме под названием Матросская Тишина, куда отправляли самых опасных преступников со всей галактики. Главный герой, член разведывательно-диверсионной группы Кабан, отправлялся туда с секретной миссией, чтобы сорвать планы заключенных по постройке космического челнока для побега.

Спустя почти 20 лет после релиза оригинальной игры франшиза возвращается в новом медийном формате. Креативная команда агентства PushKeen совместно с автором вселенной объявили о скором выходе комикса, который вновь перенесет знакомых персонажей в центр фантастических событий. Создатели обещают сохранить фирменный стиль и атмосферу первоисточника, адаптировав историю под особенности визуального повествования.

Официальная презентация нового комикса состоится 24 июня 2026 года в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет в профильном магазине комиксов 28 с 17:00 до 20:00. В рамках презентации авторы поделятся подробностями о сюжете, процессе создания иллюстраций и дальнейших планах по развитию франшизы. Также для посетителей будет организована автограф-сессия с создателями проекта и Дмитрием Пучковым.