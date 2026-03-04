ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Planet Coaster 17.11.2016
Менеджер, Экономика, Строительство
7.5 134 оценки

Бесплатная раздача симулятора парка развлечений Planet Coaster для Steam

Extor Menoger Extor Menoger

На сайте Digiphile началась бесплатная раздача известного симулятора парков развлечений Planet Coaster. Пользователи имеют возможность забрать версию проекта для платформы Steam.

Чтобы забрать 1 бесплатную копию, пользователям необходимо выполнить 5 последовательных действий. На странице раздачи сайта Digiphile нужно пройти регистрацию или выполнить вход в 1 существующий профиль. Обязательным условием является привязка учетной записи Steam. После этого следует нажать кнопку разблокировки, перейти во вкладку панели управления, открыть библиотеку игр и забрать проект.

По данным сайта, свои копии уже успели получить более 500 человек. Проект Planet Coaster предлагает игрокам детальный инструментарий для создания парка аттракционов и управления его экономикой. Раздача проходит в рамках специальной промоакции, при этом полученная игра навсегда останется в вашей библиотеке.

13
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Dart_Zero

пон

4
TerryTrix

Потом можно докупить и Planet Zoo)

Отдельное спасибо за поддержку мастерской Стима, там выбрать есть из чего.

1
Жора ВОР

только что забрал эту игру

1
Night Driving Avenger

Раздают базовую игру или фулл?

1