Новый трейлер Planet Coaster 2 демонстрирует аквапарки, американские горки и многое другое

Frontier Developments зарекомендовала себя как ведущая студия, создающая высококачественные симуляторы управления, и в начале этого месяца она анонсировала еще одну такую игру в виде Planet Coaster 2, которая должна выйти в конце этого года. Теперь разработчик выпустил первое видео с глубоким погружением в игровой процесс игры, в котором показано большое количество новых кадров.

Геймплейное погружение посвящено общему набору инструментов Planet Coaster 2 и тому, как он позволит игрокам создать тематический парк своей мечты. В отличие от первой игры, помимо американских горок, вы сможете создавать аквапарки, горки, бассейны и всевозможные аттракционы, при этом вам будет предоставлен полный контроль над тем, что именно вы хотите построить.

Конечно, те, кто играл в первую игру, найдут много знакомого в базовой механике, но Planet Coaster 2 также обещает множество изменений и улучшений по сравнению со своей предшественницей. Ознакомьтесь с подробным описанием ниже, а также следите за следующим видео, в котором Frontier расскажет новые подробности о наборе инструментов для создания игры.

Planet Coaster 2 выйдет этой осенью для PS5, Xbox Series X/S и PC.