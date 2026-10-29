Planet Coaster 2 получила Spooktacular Pack с аттракционами в стиле ужасов

Frontier Developments выпустила дополнение Spooktacular Pack для симулятора парка развлечений Planet Coaster 2. Набор посвящён Хэллоуину и позволяет превратить парк в жуткое место с мрачными декорациями, пугающими аттракционами и тематическими развлечениями. В свежем ролике показали новые возможности для создания по-настоящему страшных маршрутов.

Главным нововведением стали прогулочные аттракционы Walkthrough Attractions. Игроки могут самостоятельно проектировать маршруты, расставлять аниматроников, добавлять звуковые эффекты и управлять реакциями посетителей. Можно собрать готовую хоррор-зону по чертежу или создать собственный пугающий лабиринт с нуля.

Дополнение также включает семь новых аттракционов и более 700 тематических объектов. Среди них американские горки, вращающиеся конструкции, мрачные фасады зданий, сверхъестественные эффекты и декорации для оформления кладбищ и заброшенных мест. В парках появятся и три тематических артиста, которые помогут поддержать хэллоуинскую атмосферу.

Planet Coaster 2: Spooktacular Pack вышло 29 октября на PS5, Xbox Series X|S и PC через Steam и Epic Games Store. Дополнение продаётся отдельно и требует наличия основной игры. Одновременно с ним вышло бесплатное обновление 12 с новыми точками реакции посетителей, фотозонами и дополнительными эффектами износа.