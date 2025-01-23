Согласно новому отчету, Planet Coaster 2 не оправдала финансовых ожиданий издательства

Planet Coaster 2, разработанный Frontier, не стал тем успехом, на который рассчитывала студия, согласно отчету аналитического агентства Zeus Capital. Хотя за два месяца после релиза было продано более 400 000 копий игры с доходом свыше 10 миллионов фунтов стерлингов, денежные потоки остались отрицательными.

Смешанные отзывы игроков усугубили ситуацию: на Steam игра получила лишь 60% положительных оценок, а на PlayStation — 3,69 из 5. Несмотря на мощные инструменты создания, фанаты жалуются на нехватку контента и узкую направленность тематических декораций. Например, фигурки викингов из нового набора сложно использовать в других стилях, что контрастирует с более универсальными темами оригинальной игры.

Frontier планирует бесплатные обновления и исправления, однако это отодвигает выпуск нового контента на вторую половину 2025 года. В то же время аналитики ожидают снижения доходов от игры в сравнении с прошлыми релизами студии.

Frontier надеется компенсировать убытки с помощью будущих проектов, таких как Jurassic World Evolution 3, и устойчивого интереса к старым играм вроде Elite Dangerous и оригинального Planet Coaster.