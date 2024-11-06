Состоялся релиз экономического симулятора Planet Coaster 2

Planet Coaster 2, новое творение от Frontier Developments, уже доступно для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра предлагает возможность создать уникальный парк развлечений с элементами аквапарков, широким выбором аттракционов и полным контролем над дизайном и управлением. Игра официально не продается в России, а цена игры составляет £39,99/$49,99/€49,99.

В Planet Coaster 2 игроки могут воплотить свои идеи в жизнь, добавляя бассейны, водные горки и детально настраивая каждую часть парка — от аттракционов до магазинов. В игре доступен новый инструмент секвенсора событий, который позволяет контролировать эффекты анимаций и водных струй, делая парк еще более живым. В дополнение к управлению парком, игроки смогут оценивать зоны, требующие улучшения, с помощью тепловых карт и камер для обзора аттракционов.

Игра предлагает несколько режимов: карьеру, где можно развивать парк от основания до успеха, песочницу с настройками задач и режим франшизы для лидеров рейтинга. Для вдохновения доступна Frontier Workshop — кроссплатформенная мастерская для обмена проектами, а также возможность совместной игры.