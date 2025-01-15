В Planet Coaster 2 вернётся классический аттракцион Pathos III и появятся новые возможности для водных горок

Компания Frontier поделилась своими планами на Planet Coaster 2 — с февраля по май игроков ждёт несколько крупных обновлений. А предыдущее, если кто забыл, вышло в декабре вместе с первым платным дополнением.

Уже в феврале в игре появится много нового: можно будет настраивать видеобиллборды и колонки, запускать синхронизированные американские горки и даже менять вагончики на аттракционах. Ну и конечно, добавят несколько новых горок, а заодно вернут старый добрый Pathos III. Заодно разработчики обещают улучшить навигацию посетителей и подправить экономику.

В марте основной упор сделают на водные развлечения. Добавят горки с круглым дном, сделают так, чтобы надувные элементы реалистично деформировались, а посетители смогут «вылетать» с водных горок. И ещё одна приятная мелочь — карты из режима карьеры можно будет использовать как стартовые локации в песочнице.

А вот про апрель и май пока толком ничего не известно.