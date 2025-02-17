Второе крупное обновление для Planet Coaster 2 принесло рекламные щиты и новые настройки аттракционов

С момента выхода Planet Coaster 2 в ноябре прошлого года разработчики активно расширяют функционал игры. Первое крупное обновление перед Рождеством улучшило симуляцию аттракционов и доработало интерфейс. Теперь же второе обновление привнесло в виртуальные парки развлечений новые возможности рекламы.

Главное нововведение — рекламные щиты, которые можно размещать в любом месте парка. Они включают предустановленные ролики для аттракционов и брендов, а на PC игроки могут загружать собственные изображения и видео в формате .webm. Щиты также воспроизводят звук, который можно направить на игровые колонки.

Кроме того, добавлена возможность синхронизации аттракционов — теперь горки, дымоходы и подставки могут запускаться одновременно. А новые версии подставок позволяют органично вписать аттракционы в любой стиль парка.

Обновление внесло множество исправлений, включая улучшенный инструмент постройки путей и бассейнов. Теперь он показывает предварительный просмотр стиля, что избавляет игроков от случайных ошибок. Также исправлено поведение посетителей: они больше не застревают в панике, если кого-то сбила канатная дорога!