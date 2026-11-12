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The Planet Crafter 24.03.2022
Адвенчура, Выживание, Инди, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Научная фантастика
8.7 577 оценок

Электрические бури и магнитные аномалии - The Planet Crafter получит дополнение Magnetaris 8 декабря

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Студия Miju Games представила новый трейлер Magnetaris — следующего дополнения для космического симулятора выживания The Planet Crafter. Игрокам предстоит отправиться на неизведанную планету, где главными опасностями станут мощные электрические бури и необычные магнитные явления.

В отличие от привычных территорий, новый мир встретит исследователей нестабильными погодными условиями и загадочными аномалиями. Разработчики обещают совершенно новый биом, который предстоит изучить, попутно сталкиваясь с неизвестными угрозами.

Свежий трейлер демонстрирует атмосферу Magnetaris, необычные пейзажи и опасные природные явления. Исследование планеты продолжит знакомую концепцию The Planet Crafter, в которой выживание тесно связано с освоением чужих миров и изучением окружающей среды.

Дополнение The Planet Crafter: Magnetaris выйдет 8 декабря 2026 года на PC (Steam, GOG и Xbox на PC), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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