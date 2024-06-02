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The Planet Crafter 24.03.2022
Выживание, Инди, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Научная фантастика
8.7 370 оценок

Космический выживач The Planet Crafter получил улучшенную систему процедурной генерации, новый биом и взрывчатку

Избранный Белиара

Прошло почти 2 месяца с момента выхода полноценной версии симулятора выживания на бесплодной планете The Planet Crafter. Благодаря тёплому приёму со стороны аудитории, сотрудники Miju Games не остановились на достигнутом, а продолжили развивать свой проект. Некоторые вещи, которые не успели войти в релиз, были добавлены в бесплатное обновление.

С полноценным списком изменений вы сможете без труда ознакомиться, а в данной новости предлагаю остановиться на наиболее важных:

  • Обновлены версии движка и сетевого кода. Теперь игра будет более стабильной, т.к. исправлена ​​утечка памяти. Улучшена оптимизация;
  • Добавлены свыше 15 различных скафандров;
  • Взрывчатка позволяет открывать доступ к неизученным областям на карте;
  • Новый биом "Красный водопад";
  • Общее улучшение процедурной системы генерации (добавлены 4 новых аварийных корабля)
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