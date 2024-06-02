Космический выживач The Planet Crafter получил улучшенную систему процедурной генерации, новый биом и взрывчатку

Прошло почти 2 месяца с момента выхода полноценной версии симулятора выживания на бесплодной планете The Planet Crafter. Благодаря тёплому приёму со стороны аудитории, сотрудники Miju Games не остановились на достигнутом, а продолжили развивать свой проект. Некоторые вещи, которые не успели войти в релиз, были добавлены в бесплатное обновление.
С полноценным списком изменений вы сможете без труда ознакомиться, а в данной новости предлагаю остановиться на наиболее важных:
- Обновлены версии движка и сетевого кода. Теперь игра будет более стабильной, т.к. исправлена утечка памяти. Улучшена оптимизация;
- Добавлены свыше 15 различных скафандров;
- Взрывчатка позволяет открывать доступ к неизученным областям на карте;
- Новый биом "Красный водопад";
- Общее улучшение процедурной системы генерации (добавлены 4 новых аварийных корабля)