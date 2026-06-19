Космическое выживание The Planet Crafter пополнит каталог Xbox Game Pass и заглянет на PlayStation 5

Разработчики научно-фантастического симулятора Planet Crafter официально объявили о скором релизе игры на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S, зафиксировав дату выхода на 21 июля 2026 года. Анонс состоялся в рамках публикации свежего ролика. Главным сюрпризом для владельцев Xbox станет то, что проект прямо в день запуска пополнит каталог подписочного сервиса Xbox Game Pass.

Игрокам c консолей представится возможность терраформировать пустынные планеты, возводить масштабные базы и собирать ресурсы в одиночку или в компании друзей. На старте консольные версии получат поддержку сетевого мультиплеера, однако разработчики сразу предупредили об отсутствии кроссплея между разными платформами. Совместная игра будет работать строго внутри экосистем одного бренда, поэтому пользователи Xbox не встретятся в лобби с владельцами PlayStation. Кроме того, обладатели ПК в Steam также окажутся изолированы от консольного сообщества.

Выход на приставках закрепит недавний грандиозный успех независимого хита, который уже преодолел отметку в 2 миллиона проданных копий на ПК. Оформить предварительный заказ или добавить космическую выживалку в список желаемого владельцы PlayStation 5 и Xbox Series X|S могут в цифровых магазинах уже сейчас.