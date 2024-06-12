Продажи The Planet Crafter достигли миллиона копий, а разработчики объявили о летнем перерыве

Компания Miju Games сообщила, что продажи The Planet Crafter превысили миллион с момента выхода игры в Ранний доступ более двух лет назад. В новом сообщении на Steam Miju благодарит игроков за помощь в достижении этой отметки, называя её «огромным достижением для нашей небольшой команды из шести человек».

Важно отметить, что этот показатель продаж учитывает весь период времени между датой выхода The Planet Crafter в марте 2022 года и сегодняшним днём, а не только время с релиза версии 1.0 в апреле этого года.

Тем не менее, учитывая относительно небольшую нишу, которую занимает The Planet Crafter (хотя это далеко не единственная игра на выживание с открытым миром), миллион продаж — это, конечно, значимое достижение.

Miju утверждает, что мощная поддержка, которую получила игра, позволит ей продолжить работу, воплощая в жизнь «все замечательные идеи» команды, чтобы ещё больше развить The Planet Crafter.

Однако, учитывая, что релиз версии 1.0 и новое обновление только что вышли, Miju сообщает, что уходит в спячку на лето, чтобы «перезарядить батарейки».

Студия обещает вернуться через несколько месяцев с «новым контентом и захватывающими новостями», так что поклонникам The Planet Crafter не придётся долго ждать, чтобы узнать, что будет дальше.

Если вы ещё не играли в The Planet Crafter, то это игра на выживание, в которой основное внимание уделяется терраформированию бесплодной земли для выживания в негостеприимной среде.

Вам нужно будет собирать ресурсы, строить машины для повышения шансов на выживание и «в конечном итоге заняться геоинженерией целой планеты», как говорится на странице Steam.

Ознакомиться с The Planet Crafter можно прямо сейчас на PC через Steam.