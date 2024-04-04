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Planet of Lana 23.05.2023
Адвенчура, Логические, Платформер, Научная фантастика
6.5 58 оценок

Композитор Planet of Lana рассказал, как создавался завораживающий саундтрек игры

Gutsz
Новости

Красочное приключение Planet of Lana от разработчиков из студии Wishfully успело покорить сердца геймеров на ПК и консолях Xbox еще в прошлом году. Проект выделялся необычной историей и живописным визуальным оформлением. Еще одной ключевой особенностью Planet of Lana стало особенное музыкальное сопровождение. В специальном ролике композитор более подробно рассказал о создании превосходного саундтрека.

Саундтрек Planet of Lana получил всемирное признание критиков и был номинирован на несколько престижных наград. Большая заслуга в этом принадлежит композитору игры Такеши Фурукаве, который в свое время подарил музыку для The Last Guardian и мультфильмов во вселенной "Звездных Войн".

Как отмечает Фурукава, в написании музыки к игре ему очень помогла исполнительница Шивон Уилсон, которая обладает необычными вокальными навыками. Вместе они написали несколько уникальных композиций прямо в культурном центре Будапешта, где создавалась подходящая атмосфера.

Приключение Planet of Lana уже доступно для игры на ПК в Steam, а также на консолях Xbox Series и Xbox One. В этом месяце — 16 апреля, проект доберется до PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch.

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