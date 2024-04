Композитор Planet of Lana рассказал, как создавался завораживающий саундтрек игры

Красочное приключение Planet of Lana от разработчиков из студии Wishfully успело покорить сердца геймеров на ПК и консолях Xbox еще в прошлом году. Проект выделялся необычной историей и живописным визуальным оформлением. Еще одной ключевой особенностью Planet of Lana стало особенное музыкальное сопровождение. В специальном ролике композитор более подробно рассказал о создании превосходного саундтрека.

Саундтрек Planet of Lana получил всемирное признание критиков и был номинирован на несколько престижных наград. Большая заслуга в этом принадлежит композитору игры Такеши Фурукаве, который в свое время подарил музыку для The Last Guardian и мультфильмов во вселенной "Звездных Войн".

Как отмечает Фурукава, в написании музыки к игре ему очень помогла исполнительница Шивон Уилсон, которая обладает необычными вокальными навыками. Вместе они написали несколько уникальных композиций прямо в культурном центре Будапешта, где создавалась подходящая атмосфера.

Приключение Planet of Lana уже доступно для игры на ПК в Steam, а также на консолях Xbox Series и Xbox One. В этом месяце — 16 апреля, проект доберется до PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch.