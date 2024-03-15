Консольные версии приключенческого платформера Planet of Lana для PS5, PS4 и Switch обзавелись датой релиза

Версии красочного приключенческого платформера-головломки Planet of Lana для PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch выйдут 16 апреля, объявили издатель Thunderful Games и разработчик Wishfully.

Planet of Lana впервые была выпущена для Xbox Series, Xbox One и ПК в Steam и Microsoft Store 23 мая. Она также доступна через Xbox Game Pass.

Планета, которая раньше была местом ненарушенного баланса между человеком, природой и животными, теперь стала совершенно другой. Дисгармония, которая формировалась сотни лет, наконец-то проявилась в виде безликой армии. Но это история не о войне. Это история о яркой, красивой планете и о том, как сохранить ее такой.