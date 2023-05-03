Planet of Lana 23.05.2023
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Красочное научно-фантастическое приключение Planet of Lana выйдет 23 мая на консолях Xbox и ПК

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butcher69
Новости

Компания Thunderful и независимый разработчик Wishfully рады сообщить, что их кинематографическая головоломка Planet of Lana выйдет 23 мая на Xbox Series X|S, Xbox One и PC через Steam и Windows 10 Store. Игра также будет доступна в первый день через Xbox Game Pass для подписчиков Game Pass.

Planet of Lana стала одной из самых ожидаемых инди-игр последних лет, привлекая внимание благодаря своему потрясающему художественному стилю, зажигательному саундтреку от композитора Такеши Фурукавы, номинированного на D.I.C.E. и BAFTA, и уникальной механике, основанной на компаньоне.

"Мы очень рады, что наконец-то можем сообщить, что Planet of Lana выходит на PC и Xbox 23 мая", - сказал в пресс-релизе директор Wishfully Адам Стьярнльюс. "Спасибо всем, кто проявил такую любовь и поддержку к нашей игре за последние несколько лет. Мы не можем дождаться, когда вы попадете в волшебный мир, над созданием которого мы так усердно трудились, и сами окунетесь в это приключение".

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