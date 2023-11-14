Платформер-головоломка Planet of Lana выйдет на Nintendo Switch и PlayStation весной 2024 года

На недавней выставке Indie World Showcase от Nintendo было объявлено, что Planet of Lana направляется на Switch. Игра выйдет на гибридной платформе Nintendo где-то весной 2024 года, хотя конкретная дата выпуска (или дополнительная информация о том, что повлечет за собой порт) не разглашается. В то же время игра также выйдет на консолях PlayStation, это было подтверждено.

«Мы очень рады представить Planet of Lana на Switch и PlayStation весной 2024 года», — сказал директор Wishful Studios Адам Стьярнлюс. «Мы хотим поделиться нашей игрой с как можно большим количеством людей, поэтому мы очень рады этому. Спасибо всем фанатам, которые помогли добиться успеха Planet of Lana на ПК и консолях Xbox, а также спасибо сообществам Nintendo Switch и PlayStation за ваше терпение. Обещаю, мы сделаем все возможное, чтобы ожидание того стоило!»

Planet of Lana в настоящее время доступна на Xbox Series X/S, Xbox One и ПК.