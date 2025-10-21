Приключение планетарного масштаба в кармане: Planet of Lana выйдет на iOS и Android 9 декабря

Издатель Playdigious объявил, что трогательная приключенческая игра Planet of Lana от студии Wishfully выйдет на iOS и Android 9 декабря. Мобильная версия будет стоить 8,99 долларов, а предзаказ уже доступен со скидкой 10% — за 7,99 долларов.

Ранее Planet of Lana вышла на Xbox, PlayStation, Switch и ПК, покорив игроков своим визуальным стилем и атмосферой ручной анимации. Теперь это поэтичное путешествие добирается до смартфонов — с переработанным интерфейсом, поддержкой контроллеров, достижениями Game Center и облачными сохранениями.

В центре истории — девушка Лана и её верный спутник Муи, которые отправляются в опасное приключение, чтобы спасти сестру и восстановить гармонию между людьми, природой и машинами на загадочной инопланетной планете. Игроков ждут живописные пейзажи, головоломки и напряжённые эпизоды скрытного выживания, где важно использовать смекалку, а не силу.

Planet of Lana — это не просто платформер, а медитативное приключение о красоте мира и хрупкости жизни, которое теперь можно будет пережить где угодно.