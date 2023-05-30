Planet of Lana 23.05.2023
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Разработчики Planet of Lana поблагодарили игроков за теплый прием и приступили к работе над обновлениями

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butcher69
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Сегодня исполняется неделя с момента выхода Planet of Lana, платформера, продолжающего традиции таких проектов, как Another World, Flashback и Heart of Darkness. В честь этого события студия Wishfully, ответственная за проект, поблагодарила игроков за восторженный прием игры и рассказала о том, что будет в обновлениях.

Над которыми разработчики работают в настоящее время

  • устранение технических ошибок, включая ту, которая вызывала автоматическую прокрутку меню,
  • возможность изменения конфигурации клавиш,
  • оптимизация производительности,
  • поддержка сверхширокоформатных экранов с соотношением сторон более 20:9,
  • дополнительные опции доступности.

Planet of Lana вышла 23 мая для ПК и консолей Xbox One, Xbox Series S и Xbox Series X. Игра также доступна в рамках подписки Game Pass.

Игра была тепло принята - в Steam до 93% отзывов игроков являются положительными. Игра также получила очень хорошие отзывы от профильных СМИ.

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