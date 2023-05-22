Живописный приключенческий платформер Planet of Lana получает хорошие оценки от критиков ©

Анонсированная в 2019 году, игра Planet of Lana сумела привлечь внимание игроков главным образом только на Summer Game Fest 2021. Игра с живописным художественным оформлением стала первым проектом скандинавских разработчиков из Wishfully Studios, которым помог в их задаче небольшой и растущий издатель Thunderful Games.

Игра выходит уже завтра и в сети появились обзоры от критиков, которые в целом довольно положительны - у игры 85 баллов на Opencritic. И ниже вы можете увидеть несколько цитат из обзоров:

Хотя мне бы хотелось, чтобы геймплей был более насыщенным и разнообразным, Planet of Lana все равно остается приятной и красивой игрой. Художественное оформление и главный джингл, вероятно, единственные вещи, которые останутся со мной надолго, но путешествие Ланы и Муи - это компетентная спасательная миссия, которая не всегда парит так высоко, как преследующие их машины.

Planet of Lana выглядит и звучит так же замечательно, как и обещал ее первоначальный анонс. Хотя она не переосмысливает приключенческий платформер, восхитительное партнерство Ланы и Муи, великолепное художественное оформление и захватывающий саундтрек делают эту игру достойной внимания.

Planet of Lana - это замечательная головоломка с визуальным оформлением, которое оставит вас в восторге, а также потрясающим саундтреком и множеством задач.

Как уже упоминалось выше, Planet of Lana выйдет 23 мая на Xbox Series X|S, Xbox One и PC через Steam и Windows 10 Store. Игра также будет доступна в первый день через Xbox Game Pass для подписчиков Game Pass.