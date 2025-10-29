Героиня отправляется под воду - представлен геймплейный трейлер сиквел Planet of Lana

Разработчики платформера Planet of Lana II: Children of the Leaf представили первый геймплейный трейлер, подробно рассказав о новых механиках и возможностях приключения. Сиквел заметно расширяет оригинал — теперь игрокам предстоит исследовать не только густые леса и руины, но и загадочные океанские глубины.

Главная героиня Лана получила возможность свободно плавать под водой, что открывает новые маршруты и загадки. Её верный спутник Муи обзавёлся специальным растением, позволяющим оставаться сухим на поверхности, даже когда Лана ныряет. Во время подводных путешествий придётся быть особенно осторожным — в океане обитают опасные и любопытные создания, реагирующие на движения игрока.

Среди других нововведений — гипнотическая способность Ланы, с помощью которой можно управлять различными существами. Каждое из них обладает уникальными особенностями, влияющими на прохождение и решение головоломок.

В трейлере показана локация, контролируемая фракцией, подчинившей себе роботов. Здесь Лане предстоит использовать все способности и смекалку, чтобы выбраться на свободу. Разработчики обещают, что Planet of Lana 2 будет как минимум в два раза длиннее оригинала. Релиз запланирован на 2026 год для PC, консолей PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, а также в Game Pass.