На Xbox Games Showcase состоялся анонс Planet of Lana 2: Children of the Leaf

На Xbox Games Showcase 2025 состоялся анонс Planet of Lana 2: Children of the Leaf — продолжения атмосферной приключенческой игры с боковым скроллингом. Релиз запланирован на 2026 год, и игра выйдет одновременно на ПК, PlayStation 4/5, Nintendo Switch, Xbox One и Xbox Series X|S. Самое приятное — она будет доступна в Xbox Game Pass с момента запуска.

Новая часть сохранит уникальный стиль первой игры, сочетающей головоломки и платформенные элементы. В трейлере показаны сцены из оригинала, а затем раскрывается новый геймплей с расширенными возможностями взаимодействия с окружением и исследованием подводного мира.

Planet of Lana 2 обещает увлекательное и глубокое путешествие, которое привлечёт как поклонников первой части, так и новых игроков.