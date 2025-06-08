На Xbox Games Showcase состоялся анонс Planet of Lana 2: Children of the Leaf

На Xbox Games Showcase 2025 состоялся анонс Planet of Lana 2: Children of the Leaf — продолжения атмосферной приключенческой игры с боковым скроллингом. Релиз запланирован на 2026 год, и игра выйдет одновременно на ПК, PlayStation 4/5, Nintendo Switch, Xbox One и Xbox Series X|S. Самое приятное — она будет доступна в Xbox Game Pass с момента запуска.
Новая часть сохранит уникальный стиль первой игры, сочетающей головоломки и платформенные элементы. В трейлере показаны сцены из оригинала, а затем раскрывается новый геймплей с расширенными возможностями взаимодействия с окружением и исследованием подводного мира.
Planet of Lana 2 обещает увлекательное и глубокое путешествие, которое привлечёт как поклонников первой части, так и новых игроков.
Первая понравилась, но проходилась часа за 3. Надеюсь с в этой завезут хотя бы часов 6-7 "геймплея"
Как-то слишком быстро ты её прошел. Наверное вообще не смотрел по сторонам? Я её на релаксе прошёл за 7ч
Ладно, признаю, про 3 часа борщанул. Но у меня всё равно меньше 5-ти часов, при том что тоже особо не спидранил.
Вы уж если взялись переводить, то пишите "с боковой прокруткой", раз "сайдскроллер" не угодил. // Игорь Сергеев