Новый трейлер Planet of Lana 2 демонстрирует эволюцию сюжета и игрового процесса

Разработчик Wishfully выпустил новый дневник разработчиков для Planet of Lana 2: Children of the Leaf, демонстрирующий, как сюжет и игровой процесс развивались со времён предыдущей части.

Видео чередует игровые эпизоды с интервью двух главных авторов: Класа Мартина Эрикссона (гейм-директор и сценарист) и Адама Стьернлюса (креативный директор), которые помогают лучше понять проект.

Действие игры снова разворачивается на планете Ново, но спустя некоторое время после событий первой игры. Появилась новая группа под названием «Диджингала», использующая передовые технологии для эксплуатации природных ресурсов планеты, сея разрушение повсюду. Главная героиня, Лана, и её верный зверёк-спутник Муи (маленькое чёрное существо, похожее на кошку) снова оказываются втянуты в действие, когда внучка Ланы, Ануа, становится жертвой новой системы.

Что касается игрового процесса, то здесь есть несколько новых функций. Давайте рассмотрим их по пунктам, следуя тому, что видно из видео. Улучшенное взаимодействие: теперь игрок может направлять Муи в любую точку экрана с большей точностью, что позволяет решать более сложные головоломки. Лана стала более ловкой: она может бегать быстрее, а управление стало более отзывчивым. Исследование подводного мира: одной из главных новых функций является возможность для Ланы нырять и плавать под водой, чтобы исследовать глубины океанов Ново. Гипнотические способности Муи: Муи получила усиление, позволяющее ей брать под контроль других мелких существ (например, «чернильную рыбу»), чтобы преодолевать препятствия или отвлекать внимание.

В видеоролике также демонстрируется художественное оформление игры, напоминающее нарисованный вручную анимационный фильм. Показаны различные биомы: заснеженные горы, тропические острова, темные леса и разрушенные городские районы, заросшие растительностью.

Трейлер заканчивается экшен-сценой, которая напоминает нам о дате выхода: 5 марта 2026 года.