Planet of Lana 2: Children of the Leaf будет работать в разрешении 4K 60FPS на PS5 и Xbox Series X

Разработчики из студии Wishfully раскрыли подробности о технической производительности своей новой игры Planet of Lana 2: Children of the Leaf, релиз которой состоится уже завтра, 5 марта 2026 года.

В интервью GamingBolt студия подтвердила, что на PS5 и Xbox Series X игра будет работать в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду, причём у игроков будет возможность выбора между режимом качества и производительности. Xbox Series S обеспечит разрешение 1440p при 60 FPS, а Nintendo Switch 2 предложит 720p в портативном режиме и 1080p в режиме док-станции, также с частотой 60 кадров в секунду. При этом разработчики отметили, что специальных улучшений для PS5 Pro не планируется, поскольку игра не нуждается в них.

Несмотря на то что игра является прямым продолжением оригинальной Planet of Lana 2023 года, студия подтвердила, что сиквел создавался доступным для новичков. Действие снова разворачивается на планете Ново, а главные герои Лана и её спутник Муи отправляются в эпическое путешествие через заснеженные вершины, глубокие океаны и забытые руины. Как и в первой части, в игре полностью отсутствуют диалоги — для повествования используются стилизованная графика, инопланетный язык и музыкальное сопровождение.

Релиз Planet of Lana 2: Children of the Leaf состоится 5 марта на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и обеих моделях Nintendo Switch. С первого дня игра будет доступна подписчикам Xbox Game Pass. Демоверсия проекта уже была доступна с 11 февраля на большинстве платформ.