Planet of Lana 2: Children of the Leaf вышла на ПК и консолях - новое приключение Ланы и Муи

Студия Wishfully представила релизный трейлер продолжения популярной головоломки-приключения Planet of Lana II: Children of the Leaf. Игра уже доступна на консолях, ПК и в подписке Game Pass.

Сиквел продолжает историю Ланы и её верного спутника Муи. Игрокам предстоит исследовать нарисованный вручную мир Ново, оказавшийся под угрозой новых сил. Успех зависит от взаимодействия героини с компаньоном: совместная работа помогает преодолевать препятствия, обходить опасности и защищать самое ценное.

По сравнению с первой частью, Children of the Leaf предлагает более глубокий сюжет, сложные головоломки и расширенные способности Муи. Уникальный художественный стиль мира дополняет масштабная оркестровая партитура, написанная композитором Такэси Фурукавой, создавая по-настоящему кинематографический опыт.