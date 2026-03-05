Planet of Lana 2: Children of the Leaf вышла на ПК и консолях - новое приключение Ланы и Муи

Студия Wishfully представила релизный трейлер продолжения популярной головоломки-приключения Planet of Lana II: Children of the Leaf. Игра уже доступна на консолях, ПК и в подписке Game Pass.
Сиквел продолжает историю Ланы и её верного спутника Муи. Игрокам предстоит исследовать нарисованный вручную мир Ново, оказавшийся под угрозой новых сил. Успех зависит от взаимодействия героини с компаньоном: совместная работа помогает преодолевать препятствия, обходить опасности и защищать самое ценное.
По сравнению с первой частью, Children of the Leaf предлагает более глубокий сюжет, сложные головоломки и расширенные способности Муи. Уникальный художественный стиль мира дополняет масштабная оркестровая партитура, написанная композитором Такэси Фурукавой, создавая по-настоящему кинематографический опыт.
Купил, качаю, скоро начну проходить.
Цена просто топ! 7$ за новую игру!