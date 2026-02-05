Planet of Lana II: Children of the Leaf выйдет 5 марта - продолжение станет вдвое масштабнее оригинала

Издатель Thunderful Games и студия Wishfully объявили дату выхода Planet of Lana II: Children of the Leaf. Кинематографическое приключение-головоломка выйдет 5 марта на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PC (Steam и Microsoft Store), а также будет доступна в Game Pass. Версии для Switch 2 и Switch появятся позднее. Уже 11 февраля игроки смогут опробовать демо-версию на консолях PlayStation и Xbox, а также на ПК.

По словам директора игры Адама Стьярнлюса, при создании сиквела команда учла весь опыт разработки первой Planet of Lana и улучшила практически каждый элемент. Авторы уверены, что продолжение понравится как новым игрокам, так и поклонникам оригинала, тепло принятого критиками и аудиторией.

Planet of Lana II — это научно-фантастическая сказка без слов, в которой история рассказывается через визуальный стиль, музыку и взаимодействие с миром. Лане и её спутнику Муи предстоит противостоять силам, меняющим их родную планету, путешествуя по ранее невиданным регионам Ново — от заснеженных гор до опасных вод и густых лесов. Игра почти вдвое крупнее первой части и предлагает более глубокое исследование, новые фракции, разнообразные физические головоломки, стелс и динамичные экшен-сцены, сохраняя в центре повествования трогательную связь главных героев.