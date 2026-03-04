В новом видео Planet of Lana 2 разработчики рассказали про головоломки и геймдизайн

За несколько дней до долгожданного релиза Planet of Lana 2: Children of the Leaf на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2 и Nintendo Switch 5 марта, Wishfully Studios и Thunderful выпустили новое видео, посвящённое уникальным головоломкам, основанным на взаимодействии с компаньонами, в Planet of Lana 2.

Ведущий гейм-дизайнер Дэн Факс и старший гейм-дизайнер Кристиан Энфорс объясняют, как они расширяют головоломки первой игры, и демонстрируют некоторые крутые новые способности, которые позволяют Лане и Муи работать вместе, чтобы преодолевать препятствия, встречающиеся им на пути к приключениям.