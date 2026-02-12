Вышло демо Planet of Lana II: 30 минут приключений уже доступны

Разработчики выпустили демоверсию кинематографичного платформера Planet of Lana II: Children of the Leaf. Попробовать игру можно на PC (Steam), Xbox и PlayStation. Демо предлагает около 30 минут геймплея с фрагментами из пяти глав.
Игрокам предстоит исследовать несколько локаций, решать головоломки и преодолевать испытания на перемещение. В демо показаны новые возможности передвижения Ланы и взаимодействие с её верным спутником Муи. Как и в первой части, история рассказывается без слов под оркестровую музыку. Интерфейс и субтитры переведены на русский язык, однако прогресс не перенесётся в полную версию.
Релиз игры намечен на 3 марта 2026 года. Проект выйдет на PC, PlayStation, Xbox (включая Game Pass с первого дня) и Nintendo Switch.
Не вижу смысла портить себе впечатления за три недели до релиза. Но тем, кто не играл в первую часть, пригодится.
Даже трейлеры длинной более 1.5 мин смотреть не охота, так как показывают "прохождение отрезка".
Игру ждём. Первая отличная.
Кто в курсе, если собрать все "артефакты" что это даст?