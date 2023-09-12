19 сентября симулятор зоопарка Planet Zoo получит набор Oceania Pack, вдохновлённый Тихоокеанским регионом ©

Frontier Developments анонсировала набор Planet Zoo: Oceania Pack, новое захватывающее расширение для симулятора зоопарка, которое появится в Steam 19 сентября. Игроки смогут приветствовать в своих зоопарках пять новых захватывающих видов, родом из диких, залитых солнцем побережий Океании: коричневый киви с Северного острова, тасманийский дьявол, маленький пингвин, квокка и экспонат, посвященный очковой летучей лисице.

Planet Zoo: Oceania Pack также содержит более 200 пейзажей, вдохновленных красотой Тихоокеанского региона. Благодаря натуральным строительным материалам, резьбе по дереву, красочным цветочным украшениям и ярким новым растениям игроки могут превратить свои зоопарки в идиллический райский остров.

Кроме того, смотрители зоопарка встретят знакомые лица, пробуя свои силы в совершенно новом сценарии кампании, работая вместе с Берни Гудвином и его дочерью над строительством нового парка дикой природы.

Пакет поступит вместе с бесплатным обновлением базовой игры, включающим ряд дополнений и улучшений, в том числе стеклянные смотровые купола, новый умеренный биом, доступный для Океании, и многое другое.