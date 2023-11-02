Авторы Planet Zoo празднуют 4-летие симулятора зоопарка обновлением с бесплатным контентом

В честь четырехлетнего юбилея уникального симулятора зоопарка компания Planet Zoo выпустила бесплатное обновление базовой игры для всех игроков, которое представляет любопытного пекари. Пекари — это норовистое травоядное животное с бочкообразным телом и короткой мордой, которое станет интригующим дополнением к любому зоопарку.

Наряду с новым видом животных гости зоопарка смогут принять участие в праздновании юбилея, получив в подарок четыре новых воздушных шара с животной тематикой: орангутан, черный и белый лемур, пекари и благородный олень.