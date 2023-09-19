Для симулятора зоопарка Planet Zoo стал доступен набор животных Океании и бесплатное обновление ©

Компания Frontier Developments сообщила о выпуске Planet Zoo: Oceania Pack, совершенно нового расширения для симулятора зоопарка, которое выходит сегодня в Steam.

Начинающие работники зоопарка теперь могут поразить своих гостей пятью новыми захватывающими видами с диких побережий Океании. Они могут наблюдать, как любознательный коричневый киви Северного острова добывает пищу вокруг своей среды обитания, слышать визги неистового тасманского дьявола, восхищаться общительным Маленьким пингвином в его колонии, улыбаться любопытному Квокке и поднимать глаза, чтобы увидеть очковую летучую лисицу. паря по своей выставке.

Planet Zoo: Oceania Pack также содержит более 200 элементов декораций, вдохновленных красотой тихоокеанского региона от Новой Зеландии до Фиджи и за его пределами, с помощью которых игроки могут превратить свои зоопарки в идиллический райский остров. В декорациях использованы натуральные строительные материалы, в том числе сушеные листья и тканые волокна, а резьба по дереву, персонализированные украшения Тики и красочные цветочные украшения добавляют яркости. Новая листва, такая как высокий королевский папоротник и стройная пальма никау, обеспечит достаточную тень как для животных, так и для гостей.

Кроме того, смотрители зоопарка воссоединятся со знакомыми лицами в новом захватывающем сценарии кампании. Работая вместе с Берни Гудвином и его дочерью Эммой, они должны работать над строительством нового парка дикой природы с нуля, поддерживая этот семейный проект на потрясающем фоне залитого солнцем острова недалеко от Новой Зеландии.

Пакет поступит вместе с бесплатным обновлением базовой игры, включающим ряд дополнений и улучшений, включая стеклянные смотровые купола, предлагающие гостям новые способы наблюдения за животными, новый умеренный биом, доступный для Океании, и брахиацию орангутангов. В рамках обновления игроки, владеющие Planet Zoo: Aquatic Pack, также получат новые цветовые морфы королевского пингвина.