Манулы, гамадрилы, дикдики и очковые медведи прибудут в Planet Zoo уже на следующей неделе

Уже 15 октября выходит дополнение для Planet Zoo под названием Zookeepers Animal Pack. Оно добавит в игру семь новых видов животных, среди которых особое место занимают очаровательные манулы с их загадочными глазами и непростым характером. Кроме того, в вашем зоопарке появятся яркие гамадрилы с их жёсткой социальной иерархией, ловкие винторогие козлы с впечатляющими рогами и очковые медведи с их неповторимыми «очками» на мордах. Дополнят эту компанию внушительная африканская шпороносная черепаха, крошечный обыкновенный дикдик и экзотическая сифака Кокереля.

Впрочем, животными дело не ограничивается. Разработчики также подготовили целый набор новых декораций, которые помогут создать незабываемую атмосферу в зоопарке. Тут вам и величественные растительные композиции, и яркие полотна, и уютные шатры. А чтобы посетители чувствовали себя комфортно, добавили разнообразные фонари, скамейки и зоны отдыха.

А ещё стоит напомнить, что в следующем месяце Planet Zoo стукнет пять лет. По этому случаю разработчики приготовили в этом дополнении новый сценарий кампании. Игрокам предстоит помочь команде Planet Zoo организовать грандиозную вечеринку в знаменитом зоопарке Frontier. Под чутким руководством вернувшейся Эммы Гудвин нужно будет устроить такой праздник, чтобы и люди, и звери остались довольны.

Planet Zoo доступна на ПК, PS5 и Xbox Series S/X.