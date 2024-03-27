Симулятор зоопарка Planet Zoo добрался до консолей Xbox Series X|S и PlayStation 5

Frontier Developments предлагает игрокам построить мир дикой природы с помощью Planet Zoo: Console Edition, доступной с сегодняшнего дня на Xbox Series X|S и PlayStation 5. Игра приносит на консоли продуманное управление, безграничный творческий потенциал и аутентичных животных.

Благодаря функциям, контенту и животным, накопленным за более чем 4 года, из бесплатных обновлений знаменитой видеоигры для ПК, включенных в стандартную комплектацию, сейчас самое подходящее время для исследования чудесного мира Planet Zoo. Четыре увлекательных игровых режима предлагают игрокам проверить свои навыки содержания зоопарков: изучайте основы и путешествуйте по миру в режиме «Карьера», создайте объединенную сеть современных зоопарков в режиме «Франшиза», сбалансируйте экономические потребности с благополучием животных и счастьем гостей в режиме «Испытание», и наслаждайтесь безграничным творчеством в режиме «Песочница».

Только в базовой игре игроки могут восхищаться более чем 70 удивительными животными, каждое из которых оживает на консоли с детальной анимацией и уникальным поведением, которые очаруют гостей зоопарка. Используя внутриигровую Зоопедию, даже самые опытные смотрители зоопарка смогут открыть для себя множество увлекательных фактов, которые помогут им создать настоящий приют для своих любимых видов.

Начинающие строители могут воспользоваться мощными творческими инструментами для формирования ландшафта вокруг своих животных, создавая потрясающие среды обитания, используя широкий спектр пейзажей, вдохновленных зоопарками по всему миру.

Более того, благодаря кроссплатформенной поддержке консолей они могут делиться своими творениями с другими игроками на консолях через Frontier Workshop или находить свежее вдохновение, загружая проекты из сообщества Planet Zoo.

Игрокам стало проще, чем когда-либо, управлять каждой деталью благодаря полностью оптимизированному пользовательскому интерфейсу консоли и интуитивно понятному управлению.

Удовлетворяйте потребности отдельных видов, обеспечивая при этом персонал и удобства, готовые предоставить гостям настоящий зоопарк в живом мире, который реагирует на каждое решение. Сосредоточьтесь на более широкой картине с помощью тепловых карт или погрузитесь в исследования, направленные на продвижение усилий по сохранению природы, открытие новых технологий и многое другое.