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Planet Zoo 2 13.10.2026
Симулятор, Менеджер, Строительство, Вид сверху, Песочница
5.9 13 оценок

Frontier представила ещё шесть новых видов животных в Planet Zoo 2

KoRnEr KoRnEr

Похоже, Planet Zoo 2 рискует превратиться в игру с бесконечным списком животных. Ведь, постоянные анонсы новых существ действительно создают такое впечатление. Недавно сообщалось и о шести новых видах, затем появились снежный леопард и яванский скат-хвостокол. Теперь Frontier Developments представила ещё шесть видов — среди них сиаманг, красноглазая древесная лягушка, яванская зелёная сорока и другие.

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Planet Zoo 2 раскрывает ещё одного обитателя - снежному барсу понадобится целый мир по вертикали

13 октября появится дополнительная информация, включая возможные подсказки о следующих новичках.

Тем не менее, нельзя не отметить, как Frontier Developments удаётся сохранять интригу в рамках рекламной кампании. Студия демонстрирует каждый из ключевых элементов игры и публикует подробные обзоры, объясняющие, как игроки смогут способствовать процветанию жизни, ограничиваясь лишь собственной креативностью и счастьем подопечных животных.

Planet Zoo 2 обещает стать отличным симулятором управления. Игра выйдет уже на следующей неделе, 13 октября, на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.

Frontier раскрыла планы: новая Planet выйдет в 2028-м, а игра Disney - не раньше 2030-го
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