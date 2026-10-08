Frontier представила ещё шесть новых видов животных в Planet Zoo 2

Похоже, Planet Zoo 2 рискует превратиться в игру с бесконечным списком животных. Ведь, постоянные анонсы новых существ действительно создают такое впечатление. Недавно сообщалось и о шести новых видах, затем появились снежный леопард и яванский скат-хвостокол. Теперь Frontier Developments представила ещё шесть видов — среди них сиаманг, красноглазая древесная лягушка, яванская зелёная сорока и другие.

13 октября появится дополнительная информация, включая возможные подсказки о следующих новичках.

Тем не менее, нельзя не отметить, как Frontier Developments удаётся сохранять интригу в рамках рекламной кампании. Студия демонстрирует каждый из ключевых элементов игры и публикует подробные обзоры, объясняющие, как игроки смогут способствовать процветанию жизни, ограничиваясь лишь собственной креативностью и счастьем подопечных животных.

Planet Zoo 2 обещает стать отличным симулятором управления. Игра выйдет уже на следующей неделе, 13 октября, на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.