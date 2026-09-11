Frontier раскрыла планы: новая Planet выйдет в 2028-м, а игра Disney - не раньше 2030-го

Frontier Developments представила дорожную карту ближайших крупных релизов. Компания готовит сразу несколько новых игр, включая очередной проект во вселенной Planet и недавно анонсированную игру по лицензии Disney.

Первой из крупных новинок станет Planet Zoo 2, релиз которой запланирован на 13 октября. Однако уже после неё Frontier собирается расширять свои основные франшизы и запускать новые проекты.

Согласно представленному в финансовом отчёте плану, новая игра во франшизе Planet должна выйти в 2028 финансовом году. Какая именно это будет игра, пока неизвестно, но разработчики подтвердили, что речь не идёт о новой части Planet Coaster или Planet Zoo.

В 2029 финансовом году компания планирует выпустить ещё одну игру в жанре симулятора строительства и управления. Это может быть продолжение одной из существующих серий Frontier — например, Planet Coaster 3 или очередная часть Jurassic World Evolution, однако официальной информации пока нет.

Затем Frontier выпустит крупный проект, созданный совместно с Disney. Его релиз запланирован не ранее 2030 финансового года. Подробности об игре пока не раскрываются.

Помимо новых релизов, Frontier продолжит поддерживать уже вышедшие проекты. В ближайшие годы игроков ждут как платные дополнения, так и бесплатные обновления с новыми предметами, функциями и другим контентом.