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Planet Zoo 2 13.10.2026
Симулятор, Менеджер, Строительство, Вид сверху, Песочница
6.9 7 оценок

Новый геймплейный трейлер Planet Zoo 2 показывает аквариумы, строительство вольеров и управление сотрудниками в деталях

KoRnEr KoRnEr

Planet Zoo 2 с каждым новым трейлером выглядит всё убедительнее. Frontier выпустила свежее видео, где показала двух ключевых сотрудников, новые механики и нескольких животных, за которыми предстоит ухаживать.

В ролике — строительство аквариумов и вольеров. Придётся контролировать каждый этап, чтобы животные чувствовали себя комфортно: следить за кормом, водой, учитывать особенности каждого вида. И не забывать про уборку — гигиена вольеров тоже важна.

Плюс управление посетителями, персоналом и заповедниками. В общем, симулятор, в котором можно зависнуть надолго.

Заповедники мы уже видели в прошлом трейлере, но и здесь на них стоит взглянуть. Planet Zoo 2 выходит 13 октября на PS5, Xbox Series и ПК. Ближе к релизу обещают ещё геймплей.

Представлен новый геймплейный трейлер симулятора Planet Zoo 2 с демонстрацией системы эмоций животных
Трейлеры 5
7
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Ждем себироязвеный скотомогильник 2 // Андрей Орлов

3
dr_mengele

Красивое) Не играл в такое, поставил себе заметку, во что поиграть:

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