Новый геймплейный трейлер Planet Zoo 2 показывает аквариумы, строительство вольеров и управление сотрудниками в деталях

Planet Zoo 2 с каждым новым трейлером выглядит всё убедительнее. Frontier выпустила свежее видео, где показала двух ключевых сотрудников, новые механики и нескольких животных, за которыми предстоит ухаживать.

В ролике — строительство аквариумов и вольеров. Придётся контролировать каждый этап, чтобы животные чувствовали себя комфортно: следить за кормом, водой, учитывать особенности каждого вида. И не забывать про уборку — гигиена вольеров тоже важна.

Плюс управление посетителями, персоналом и заповедниками. В общем, симулятор, в котором можно зависнуть надолго.

Заповедники мы уже видели в прошлом трейлере, но и здесь на них стоит взглянуть. Planet Zoo 2 выходит 13 октября на PS5, Xbox Series и ПК. Ближе к релизу обещают ещё геймплей.