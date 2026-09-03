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Planet Zoo 2 13.10.2026
Симулятор, Менеджер, Строительство, Вид сверху, Песочница
6.3 12 оценок

Новый трейлер Planet Zoo 2 демонстрирует восстановление, возвращение дикой природы и исследования

monk70 monk70

Компания Frontier Developments сегодня представила пятый эпизод серии Feature Focus для Planet Zoo 2, посвящённый возвращению видов, восстановлению дикой природы и исследованиям в области охраны природы, а также дебюту заповедников дикой природы в этой серии.

В трейлере представлен Суматранский заповедник дикой природы, место, опустошённое горнодобывающей промышленностью. Восстановление и возвращение в дикую природу этого заповедника позволяет игрокам создавать множество экосистем, каждая из которых имеет уникальные требования к своим обитателям.

Planet Zoo 2 будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Трейлеры 8
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