Новый трейлер Planet Zoo 2 демонстрирует восстановление, возвращение дикой природы и исследования

Компания Frontier Developments сегодня представила пятый эпизод серии Feature Focus для Planet Zoo 2, посвящённый возвращению видов, восстановлению дикой природы и исследованиям в области охраны природы, а также дебюту заповедников дикой природы в этой серии.

В трейлере представлен Суматранский заповедник дикой природы, место, опустошённое горнодобывающей промышленностью. Восстановление и возвращение в дикую природу этого заповедника позволяет игрокам создавать множество экосистем, каждая из которых имеет уникальные требования к своим обитателям.

Planet Zoo 2 будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.