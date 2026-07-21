Новый видеоролик Planet Zoo 2 демонстрирует работу аквариумов

На этой неделе Frontier Developments выпустила новый пояснительный видеоролик об особенностях Planet Zoo 2. Игра-симулятор зоопарка и управления им по-прежнему запланирована к выходу на PS5, Xbox Series и ПК 13 октября.

Трейлер посвящён созданию аквариумов для вашего зоопарка. В этих водоёмах может обитать множество водных видов — включая черноплавниковую рифовую акулу и красную крылатку. Вам нужно будет кормить животных, изучать их и следить за их здоровьем. Конечно, есть также возможность выпускать их в подходящие природные заповедники.